Осинькин — об интересе «Манчестер Юнайтед» к Пиняеву: «Сейчас там заняты Роналду»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, сохраняет ли «Манчестер Юнайтед» интерес к нападающему самарской команды Сергею Пиняеву. Напомним, ранее россиянин проходил стажировку в английском клубе.

По мнению Осинькина, сейчас руководство манкунианцев обеспокоено другой проблемой.

«Мы не знаем, есть ли интерес. Сейчас, может, там больше Криштиану Роналду заняты. Но мы понимаем, что любого таланта, который заинтересует больш­ие клубы, они всегда найдут возможность пригласить», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Действующий контракт Пиняева с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Пиняев провёл за самарцев 15 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.