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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин — об интересе «Манчестер Юнайтед» к Пиняеву: «Сейчас там заняты Роналду»

26 Ноября 2022 • 09:13 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.60 2 10.00
27.12 23:00

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, сохраняет ли «Манчестер Юнайтед» интерес к нападающему самарской команды Сергею Пиняеву. Напомним, ранее россиянин проходил стажировку в английском клубе.

По мнению Осинькина, сейчас руководство манкунианцев обеспокоено другой проблемой.

«Мы не знаем, есть ли интерес. Сейчас, может, там больше Криштиану Роналду заняты. Но мы понимаем, что любого таланта, который заинтересует больш­ие клубы, они всегда найдут возможность пригласить», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Действующий контракт Пиняева с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Пиняев провёл за самарцев 15 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Игорь Осинькин Сергей Пиняев
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Комментарии (1)
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Hertu
26 Ноября 2022 в 09:42
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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