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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пирло: «Роналду давно запланировал интервью, чтобы уйти из «МЮ»

26 Ноября 2022 • 01:01 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.60 2 10.00
27.12 23:00

Бывший итальянский футболист Андреа Пирло высказался о недавнем расставании Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед».

В начале недели клуб официально объявил о расторжении контракта с 37-летним португальцем. Причиной такого решения стало нашумевшее интервью нападающего.

«Думаю, Роналду давно готовился к этому интервью, у него всё было спланировано. Для него это не проблема. Не думаю, что эта ситуация как-то скажется на сборной Португалии – на чемпионате мира у него в любом случае спрашивали бы про «Манчестер Юнайтед». Полагаю, именно поэтому он и решил закрыть вопрос перед турниром – он словно вырвал больной зуб, который только мешал. Теперь он может сосредоточиться на сборной», – цитирует Football-Italia Пирло.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Андреа Пирло
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Комментарии (1)
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Манкунианец76
26 Ноября 2022 в 01:57
как то слабовато он сосредотачивается на играх за сборную.Впрочем.как и на крайний сезон за МЮ,что еще раз доказывает правильность расставания команды с многомилионным"баластом"...GGMU!!!
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