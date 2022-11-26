Пирло: «Роналду давно запланировал интервью, чтобы уйти из «МЮ»

Бывший итальянский футболист Андреа Пирло высказался о недавнем расставании Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед».

В начале недели клуб официально объявил о расторжении контракта с 37-летним португальцем. Причиной такого решения стало нашумевшее интервью нападающего.

«Думаю, Роналду давно готовился к этому интервью, у него всё было спланировано. Для него это не проблема. Не думаю, что эта ситуация как-то скажется на сборной Португалии – на чемпионате мира у него в любом случае спрашивали бы про «Манчестер Юнайтед». Полагаю, именно поэтому он и решил закрыть вопрос перед турниром – он словно вырвал больной зуб, который только мешал. Теперь он может сосредоточиться на сборной», – цитирует Football-Italia Пирло.