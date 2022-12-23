«Манчестер Юнайтед» намерен обойти конкурентов в борьбе за полузащитника «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса.

По слухам, «Бенфика» уже отказалась продавать 21-летнего игрока за 100 млн евро, однако предложение в 120 млн «орлы» отклонить не смогут – такова сумма отступных, прописанная в контракте аргентинца. По информации журналиста Бруно Андраде, чтобы избежать конкуренции с «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» согласился заплатить требуемые 120 млн евро. Переговоры с представителями футболиста уже стартовали.

Энцо Фернандес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, приняв участие во всех семи матчах на турнире и отметившись одним голом и одним ассистом.