Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес по-прежнему интересен представителям Премьер-лиги.

Летом слухи связывали аргентинца с переездом в Англию, и позднее агент Мартинеса рассказывал о «сверхвыгодных предложениях» из других чемпионатов. По сведениям La Gazzetta dello Sport, «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток усилиться 25-летним игроком, поэтому недавно провёл предварительные переговоры с его представителем.

Соглашение Лаутаро Мартинеса с «Интером» рассчитано до 2026 года. В текущем сезоне форвард записал себе в актив восемь голов и шесть результативных передач в 21 матче за «нерадзурри» во всех турнирах.