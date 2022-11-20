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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с агентом звезды «Интера» слухи

20 Ноября 2022 • 00:13 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес по-прежнему интересен представителям Премьер-лиги.

Летом слухи связывали аргентинца с переездом в Англию, и позднее агент Мартинеса рассказывал о «сверхвыгодных предложениях» из других чемпионатов. По сведениям La Gazzetta dello Sport, «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток усилиться 25-летним игроком, поэтому недавно провёл предварительные переговоры с его представителем.

Соглашение Лаутаро Мартинеса с «Интером» рассчитано до 2026 года. В текущем сезоне форвард записал себе в актив восемь голов и шесть результативных передач в 21 матче за «нерадзурри» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Лаутаро Мартинес трансферы футбола - лето 2023
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