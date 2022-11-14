Канчельскис поддержал Роналду

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на скандальное интервью нападающего манкунианцев Криштиану Роналду.

Канчельскис поддержал 37-летнего португальца, отметив, что владельцы клуба сначала зарабатывали на Роналду деньги, а затем отвернулись от него.

«Американским боссам в клубе не нужен футбол, для них существуют деньги. Поэтому они приобрели Роналду. Я поддерживаю его слова, потому что он футболист», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее Роналду заявил, что не уважает главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, а клуб заставлял его уйти.

В нынешнем сезоне португалец провёл в составе «красных дьяволов» 16 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.