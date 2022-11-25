Магуайр: «Я хочу играть за свой клуб каждую неделю и буду бороться за это»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр заявил, что хочет выступать за свой клуб каждую неделю. Напомним, после двух стартовых матчей сезона Английской премьер-лиги главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг усадил Магуайра на скамейку запасных, после чего дела команды постепенно пошли на лад.

«Я хочу играть за свой клуб каждую неделю и буду бороться за то, чтобы вернуться туда. где должен быть. У меня есть огромная вера в себя. Я всегда выкладываюсь на тренировках по максимуму. Я отдаю всего себя, и это позволяет мне выступать на самом высоком уровне», – заявил Магуайр на пресс-конференции.

В составе сборной Англии Магуайр уже успел отметиться двумя ассистами в первом туре группового этапа чемпионата мира против Ирана.