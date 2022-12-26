Фелиш сейчас ведёт переговоры с двумя английскими клубами

Вероятность переезда нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша в Английскую премьер-лигу становится всё больше. По информации от журналиста Фабрицио Романо, агент футболиста Жорже Мендеш в данный момент активно общается с двумя местными командами – лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».

Агент пока пытается понять, собираются ли эти клубы делать предложение по трансферу уже в январе. Сложность возникает пока из-за требуемой суммы, которая составляет около 120 миллионов евро.

Сам Фелиш был бы рад поскорее покинуть «Атлетико», так как хочет получать больше игрового времени и стать важным игроком для своего следующего клуба.