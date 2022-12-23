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Тен Хаг настаивает на долгосрочном контракте для Рэшфорда, которого считает ключевым игроком «МЮ»

23 Декабря 2022 • 21:25 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг надеется, что Маркус Рэшфорд подпишет новый долгосрочный контракт с клубом.

Недавно соглашение нападающего было автоматически продлено на один год, но, как уже сообщалось, в клубе хотели бы заключить с 25-летним англичанином новый долгосрочный договор. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, эту идею активно продвигает наставник Эрик тен Хаг, считающий Рэшфорда ключевой частью своего проекта на долгие годы. Специалист надеется, что руководство «красных дьяволов» сделает всё для сохранения в своих рядах звёздного воспитанника.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг
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