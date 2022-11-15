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Поттер не хочет видеть Роналду в «Челси»

15 Ноября 2022 • 12:13 Комментировать (1)
Челси
...
Борнмут
1 1.30 X 5.40 2 10.00
27.12 20:30

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер не заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает журналист Daily Mail Крис Уилер.

Напомним, ранее 37-летний португалец дал скандальное интервью, в котором раскритиковал свой нынешний клуб. На фоне этого события появились слухи о возможном уходе Роналду уже грядущей зимой. Сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован лично совладелец «Челси» Тодд Бёли.

Действующий контракт опытного форварда с «красными дьяволами» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает обладателя пяти «Золотых мячей» в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Грэм Поттер
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ЧЕЛСИ БОРНМУТ
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Комментарии (1)
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Alex1972
15 Ноября 2022 в 12:47
Да.. После интервью Рангник и Поттеру успел позвонить... А-ха-ха-ха...
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