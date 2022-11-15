Поттер не хочет видеть Роналду в «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер не заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает журналист Daily Mail Крис Уилер.

Напомним, ранее 37-летний португалец дал скандальное интервью, в котором раскритиковал свой нынешний клуб. На фоне этого события появились слухи о возможном уходе Роналду уже грядущей зимой. Сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован лично совладелец «Челси» Тодд Бёли.

Действующий контракт опытного форварда с «красными дьяволами» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает обладателя пяти «Золотых мячей» в 20 миллионов евро.