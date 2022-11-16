Бывший защитник «Челси» Кэхилл объявил о завершении карьеры

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Гари Кэхилл объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 36 лет.

Напомним, в составе «Челси» защитник дважды выиграл чемпионат Англии, дважды Лигу Европы, а также стал победителем Лиги чемпионов. Последним клубом прославленного англичанина стал «Борнмут», который он покинул минувшим летом. Также в карьере футболиста были такие команды, как «Астон Вилла» «Бёрнли», «Шеффилд Юнайтед», «Болтон» и «Кристал Пэлас».

В минувшем сезоне Кэхилл провёл за «Борнмут» 22 матча, в которых отметился одной результативной передачей. В составе национальной команды Англии защитник сумел забить пять мячей в 61 встрече.