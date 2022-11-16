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Бывший защитник «Челси» Кэхилл объявил о завершении карьеры

16 Ноября 2022 • 13:42 Комментировать
Челси
...
Борнмут
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27.12 20:30

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Гари Кэхилл объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 36 лет.

Напомним, в составе «Челси» защитник дважды выиграл чемпионат Англии, дважды Лигу Европы, а также стал победителем Лиги чемпионов. Последним клубом прославленного англичанина стал «Борнмут», который он покинул минувшим летом. Также в карьере футболиста были такие команды, как «Астон Вилла» «Бёрнли», «Шеффилд Юнайтед», «Болтон» и «Кристал Пэлас».

В минувшем сезоне Кэхилл провёл за «Борнмут» 22 матча, в которых отметился одной результативной передачей. В составе национальной команды Англии защитник сумел забить пять мячей в 61 встрече.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Гари Кэхилл Борнмут
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ЧЕЛСИ БОРНМУТ
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