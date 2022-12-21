Фофана: «Вернусь на поле раньше, чем через месяц»

Защитник лондонского «Челси» Уэсли Фофана заверил болельщиков, что вернётся в строй менее, чем через месяц. Напомним, француз вчера получил травму в товарищеском матче с «Брентфордом» и покидал поле с очень разочарованным видом.

«Я вернусь совсем скоро. Думаю, это произойдёт даже раньше, чем через месяц», – написал Фофана на своей странице в социальных сетях.

Фофана ранее уже получил травму колена, из-за которой пропустил пару месяцев. Своё повреждение француз получил в матче Лиги чемпионов против «Милана», где перед этим открыл счёт и забил свой дебютный гол за «пенсионеров».

Летом «Челси» заплатил «Лестеру» за молодого защитника 80,40 миллионов евро.