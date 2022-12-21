Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фофана: «Вернусь на поле раньше, чем через месяц»

21 Декабря 2022 • 12:14 Комментировать
Челси
...
Борнмут
1 1.30 X 5.30 2 10.00
27.12 20:30

Защитник лондонского «Челси» Уэсли Фофана заверил болельщиков, что вернётся в строй менее, чем через месяц. Напомним, француз вчера получил травму в товарищеском матче с «Брентфордом» и покидал поле с очень разочарованным видом.

«Я вернусь совсем скоро. Думаю, это произойдёт даже раньше, чем через месяц», – написал Фофана на своей странице в социальных сетях.

Фофана ранее уже получил травму колена, из-за которой пропустил пару месяцев. Своё повреждение француз получил в матче Лиги чемпионов против «Милана», где перед этим открыл счёт и забил свой дебютный гол за «пенсионеров».

Летом «Челси» заплатил «Лестеру» за молодого защитника 80,40 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Уэсли Фофана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ БОРНМУТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Декабря
13:11 · Англия. Премьер-лига
Вивелл – новый технический директор «Челси» официально
13:05 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» в январе 2022 года могла подписать Альвареса и Фернандеса за 30 миллионов евро
12:42 · Англия. Премьер-лига
Кунья станет самым дорогим игроком в истории «Вулверхэмптона»
12:14 · Англия. Премьер-лига
Фофана: «Вернусь на поле раньше, чем через месяц»
12:02 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» лидирует в гонке за Фернандесом
11:54 · Англия. Премьер-лига
Эррера рассказал, как справлялся с Азаром в матчах за «МЮ» против «Челси»
11:47 · Англия. Премьер-лига
Цимикас: «Мы были счастливы, когда Нуньес к нам присоединился»
11:30 · Англия. Премьер-лига
Цимикас: «Очень жаль, что Диас получил травму»
11:10 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай рассказал, как поздравил Мартинеса с победой на чемпионате мира
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» лидирует в борьбе за Мукоко
10:27 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» готова арендовать защитника «Ренна» с правом выкупа
10:25 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» изучает возможность подписания Иско
10:10 · Англия. Премьер-лига
Милнер: «Тренерская работа — это стресс»
05:32 · Россия. Премьер-лига
Греческий защитник «Норвича» летом может перейти в «Спартак» или «Динамо»
05:20 · Англия. Премьер-лига
Форварда «Брентфорда» оштрафовали за езду с затонированными стёклами
Все новости
Рекомендуем