Пьюлис: «Обамеянг больше не основной игрок»

Бывший тренер «Кристал Пэлас» и «Сток Сити» Тони Пьюлис считает, что Пьер-Эмерик Обамеянг утратил свой статус топ-нападающего и на скамейке запасных оказался надолго - по мнению Пьюлиса, там он будет оставаться все остальное время, выходя лишь на замену.

- Топ-команде нужна глубина скамейки запасных, и я думаю, что Обамеянга взяли именно для этого. Он еще будет выходить на поле, еще будет забивать. Но он перестал считаться игроком основного состава, - цитирует слова Пьюлиса BBC Sport.

Напомним, что Обамеянг перебрался в «Челси» минувшим летом, ранее он успел поиграть несколько месяцев в составе «Барселоны».