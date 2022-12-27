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Пьюлис: «Обамеянг больше не основной игрок»

27 Декабря 2022 • 23:49 Комментировать
Челси
2:0
Борнмут
окончен

Бывший тренер «Кристал Пэлас» и «Сток Сити» Тони Пьюлис считает, что Пьер-Эмерик Обамеянг утратил свой статус топ-нападающего и на скамейке запасных оказался надолго - по мнению Пьюлиса, там он будет оставаться все остальное время, выходя лишь на замену.

- Топ-команде нужна глубина скамейки запасных, и я думаю, что Обамеянга взяли именно для этого. Он еще будет выходить на поле, еще будет забивать. Но он перестал считаться игроком основного состава, - цитирует слова Пьюлиса BBC Sport.  

Напомним, что Обамеянг перебрался в «Челси» минувшим летом, ранее он успел поиграть несколько месяцев в составе «Барселоны». 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тони Пьюлис Пьер-Эмерик Обамеянг
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