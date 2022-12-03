Карапузов: «Я сильно надеюсь, что Захарян уедет и покажет себя в Европе»

Полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов, в настоящий момент выступающий за «Ахмат» на правах аренды, поделился мнением о возможном переходе хавбека «бело-голубых» Арсена Захаряна в один из европейских клубов.

Ранее сообщалось, что 19-летний Захарян уже согласовал условия личного контракта с лондонским «Челси», который проявлял активный интерес к россиянину ещё минувшим летом.

«Я сильно надеюсь, что Арсен уедет и покажет себя в Европе. Неважно, будет это «Челси», или любой другой европейский клуб», — приводит слова Карапузова Sport24.

В текущем сезоне Захарян провёл в составе «Динамо» 22 матча, отметившись тремя голами и шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.