Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фофана поддержал Джеймса, который снова получил травму

28 Декабря 2022 • 06:00 Комментировать
Челси
2:0
Борнмут
окончен

Французский защитник лондонского «Челси» Уэсли Фофана в своих социальных сетях поддержал одноклубника Риса Джеймса, который снова получил травму.

Фофана написал, что английскому футболисту нужно не опускать голову и оставаться сильным.

«Я с тобой, мой брат. Ты вернёшься на поле ещё сильнее, чем прежде», - добавил француз.

Напомним, что Рис Джеймс получил повреждение в поединке английского чемпионата с «Борнмутом». В начале второго тайма из-за травмы защитник «синих» вынужден был покинуть поле. Встреча в итоге завершилась победой лондонского клуба со счётом 2:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс Уэсли Фофана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
3
0
1.35 5.70 9.50
Видео
28.12.22 в 23:00
Лидс Лидс
Манчестер Сити Манчестер Сити
9.00 6.00 1.31
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Декабря
06:18 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» поделился ожиданиями от матча АПЛ между «Лидсом» и «Манчестер Сити»
06:00 · Англия. Премьер-лига
Фофана поддержал Джеймса, который снова получил травму
05:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» в АПЛ не пропускает в четырёх домашних матчах подряд
05:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выиграл четыре матча кряду
04:49 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: Холанну день за днём становится только лучше
04:36 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, кто назван лучшим игроком Швеции 2022 года
04:28 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд: Хочу провести хороший сезон и выиграть трофей вместе с клубом
02:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может подписать защитника «Интера» в качестве замены Джеймсу, получившему новую травму
02:11 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Ещё одна осечка – и нам будет очень трудно догнать «Арсенал»
02:00 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Лидс» – один из самых неприятных соперников, я бы предпочёл матч с кем-нибудь другим»
01:52 · Англия. Премьер-лига
Маласия: «Мы хотим в Лигу чемпионов»
01:49 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Барселона» поборются с «Челси» за Бадьяшиля
01:42 · Англия. Премьер-лига
Купер: «Могли постараться и больше»
01:38 · Англия. Премьер-лига
Эвра: «Каземиро - сердце «Манчестер Юнайтед»
01:38 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Все видят, насколько Каземиро важен для «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем