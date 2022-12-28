Фофана поддержал Джеймса, который снова получил травму

Французский защитник лондонского «Челси» Уэсли Фофана в своих социальных сетях поддержал одноклубника Риса Джеймса, который снова получил травму.

Фофана написал, что английскому футболисту нужно не опускать голову и оставаться сильным.

«Я с тобой, мой брат. Ты вернёшься на поле ещё сильнее, чем прежде», - добавил француз.

Напомним, что Рис Джеймс получил повреждение в поединке английского чемпионата с «Борнмутом». В начале второго тайма из-за травмы защитник «синих» вынужден был покинуть поле. Встреча в итоге завершилась победой лондонского клуба со счётом 2:0.