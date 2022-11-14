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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Продление контракта с Маунтом – приоритет для «Челси»

14 Ноября 2022 • 14:11 Комментировать
Челси
...
Борнмут
1 1.30 X 5.40 2 10.00
27.12 20:30

Лондонский «Челси» хочет продлить контракт со своим полузащитником Мэйсоном Маунтом. Ранее появились слухи, что переговоры зашли в тупик, но журналист Фабрицио Романо сообщает, что диалог по новому соглашению продолжается.

Более того, руководство считает продление контракта с Маунтом приоритетным вопросом. Пока неизвестно, когда стоит ожидать прогресса в переговорах, но обе стороны настроены заключить соглашение.

В нынешнем сезоне Маунт отметился в Английской премьер-лиге двумя голами и двумя результативными передачами. Молодой полузащитник выступает за «пенсионеров» с сезона-2019/20.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт
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ЧЕЛСИ БОРНМУТ
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