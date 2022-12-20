Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Чуквуэмека: «В следующем году хочу пробиться в основу «Челси» и играть за сборную Англии»

20 Декабря 2022 • 12:39 Комментировать
Челси
...
Борнмут
1 1.30 X 5.30 2 10.00
27.12 20:30

Полузащитник лондонского «Челси» Карни Чуквуэмека поделился ожиданиями от следующего года. Футболист поставил перед собой цели, которые хочет реализовать в 2023 году.

«В следующем году хочу пробиться в основу «Челси» и играть за сборную Англии. Это всегда было моей мечтой. Мы вместе с отцом давно являемся болельщиками «Челси», – цитирует полузащитника официальный сайт «пенсионеров».

Напомним, Чуквуэмека перебрался на «Стэмфорд Бридж» этим летом из «Астон Виллы». На счету хавбека в нынешнем сезоне три матча в Английской премьер-лиге, где игрок не смог отметиться ни одним результативным действием.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Карни Чуквуэмека
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ БОРНМУТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Декабря
12:39 · Англия. Премьер-лига
Чуквуэмека: «В следующем году хочу пробиться в основу «Челси» и играть за сборную Англии»
12:33 · Англия. Премьер-лига
Президент «Ноттингем Форест» Маринакис: «Я покупаю игроков не просто, чтобы тратить деньги»
11:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не намерен составлять конкуренцию «Арсеналу» в борьбе за Тилеманса
11:24 · Англия. Премьер-лига
Эмилиано Мартинес следующим летом может оказаться в «Челси» или «МЮ»
10:56 · Англия. Премьер-лига
Зидан весной отклонил очень щедрые предложения от «МЮ» и «ПСЖ»
10:50 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Арсенала»: «Трансфер Роналду будет катастрофой» 2
10:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл нового форварда в испанском топ-клубе
09:20 · Англия. Премьер-лига
В «Торино» приняли решение по Влашичу
04:53 · Англия. Премьер-лига
Бразильский клуб арендует форварда «Манчестер Сити»
02:01 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг привёл в «МЮ» «ментальных тренеров», чтобы помогать игрокам с психологическими проблемами
01:48 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо прекратил интервью после вопроса о продлении контракта с «Челси»
00:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Манчестер Юнайтед» нацелился на одного из лидеров сборной Франции
19 Декабря
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может усилиться форвардом сборной Франции
23:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отпустит Уан-Биссаку в январе – интерес проявляют три клуба
23:14 · Англия. Премьер-лига
Агент Эмилиано Мартинеса высказался о будущем вратаря после успешной игры на ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем