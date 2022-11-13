Лоу: «Единственное увольнение, о котором должен думать Бёли, — это его самого в качестве спортивного директора»

Известный английский журналист Мэтт Лоу поделился мнением о сложившейся ситуации в лондонском «Челси».

Напомним, вчера, 12 ноября, «синие» уступили «Ньюкаслу» в матче 16-го тура АПЛ, потерпев третье поражение кряду в рамках текущего розыгрыша чемпионата Англии.

Лоу считает, что совладельцу английского клуба Тодду Бёли не стоит отправлять в отставку главного тренера команды Грэма Поттера, несмотря на неудовлетворительные результаты. По мнению журналиста, сейчас стоит, наоборот, поддержать 47-летнего специалиста.

«Единственное увольнение, о котором должен думать Тодд Бёли, — это его самого в качестве временного спортивного директора. Сейчас самое время передать дело новой команде по набору персонала и позволить им спланировать следующие два трансферных окна», — заявил Лоу.

После 14 игр «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко. Свой следующий матч лондонцы проведут 27 декабря против «Борнмута». Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени.