Гвардиола: Поттер — один из лучших тренеров АПЛ

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о работе главного тренера «Челси» Грэма Поттера.

«Конечно, не мне судить, ведь это не мое дело, но если «Челси» даст время Поттеру, то у него все получится. Он меняет команду, хоть у него и нет времени на подготовку», — цитирует Manchester Evening News слова Гвардиолы.

По мнению специалиста, у «Челси» неплохие результаты, хоть они и потерпели недавно крупное поражение от «Брайтона» (1:4), но никто не добивается успеха в первые несколько дней. Поттер является одним из лучших тренеров в Английской премьер-лиге, добавил тренер.

«Челси» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко после 13 матчей.