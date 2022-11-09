Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте снова интересен «Пари Сен-Жермен».

Как сообщалось ранее, 31-летний хавбек с высокой вероятностью покинет лондонский клуб следующим летом в качестве свободного агента. По информации известного журналиста Кристиана Фалька, подписать Канте планирует «ПСЖ», прежде неоднократно предпринимавший попытки переманить в свои ряды опорного хавбека.

Н'Голо Канте сыграл всего два матча за «Челси» в нынешнем сезоне из-за постоянных проблем с травмами. В октябре стало известно, что француз пропустит чемпионат мира в Катаре и вернётся на поле в лучшем случае к концу зимы.