Поттер – о поражении «Челси» от «Ньюкасла»: «Слишком много простых ошибок»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал поражение от «Ньюкасла».

Лондонский коллектив продлил проигрышную серию в чемпионате до трёх матчей кряду, уступив «сорокам» с минимальным счётом в поединке 16-го тура Премьер-лиги.

«Всё сразу пошло не так, ведь уже на 6-й минуте мы потеряли Рубена Лофтус-Чика из-за травмы. У Аспиликуэты тоже возникли проблемы, поэтому мне пришлось заменить его в перерыве. Команда допускала слишком много невынужденных ошибок, а «Ньюкасл» – очень уверенный в себе соперник. Мы неплохо начали второй тайм, но пропустили. Нам было непросто справляться с высокоинтенсивным футболом оппонентов», – поведал в интервью Sky Sports Грэм Поттер.