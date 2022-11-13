Галлахер: «Ньюкасл» заслуженно обыграл «Челси»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (0:1) в матче 16-го тура АПЛ.

«Я думаю, что мы провели не очень хороший матч, «Ньюкасл» заслужил эту победу. Они превзошли нас в плане физики, нам нужно работать над этим», — сказал Галлахер Metro.co.uk.

Футболист отметил, что если «Челси» хочет вести борьбу за трофеи, то нужно играть лучше, команда знает, над чем необходимо работать.

В текущем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал один ассист.

«Челси» занимает восьмое место в АПЛ, набрав 21 очко за 14 матчей.