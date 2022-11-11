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Поттер высказался о матче «Челси» против «Ньюкасла»

11 Ноября 2022 • 10:15 Комментировать (1)
Ньюкасл
...
Челси
1 2.30 X 3.45 2 3.05
12.11 20:30

В рамках 16-го тура чемпионата Англии лондонскому «Челси» предстоит поединок против «Ньюкасла», занимающего место в топ-3. Об этом матче высказался главный тренер «пенсионеров» Грэм Поттер.

«Ньюкасл» потрясающе выступает в текущем сезоне АПЛ. Тренерский штаб во главе с Хау проделал отличную работу. В этой встрече «Челси» должен сделать шаг вперед. Если у нас все получится, мы добьемся положительного результата», - передает слова тренера Chronicle Live.

Поединок состоится в Ньюкасле в субботу, 12 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева занимают третье место, а гости находятся на седьмой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Грэм Поттер
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НЬЮКАСЛ ЧЕЛСИ
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Комментарии (1)
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varyatsvetkova
11 Ноября 2022 в 10:54
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