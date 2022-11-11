Поттер высказался о матче «Челси» против «Ньюкасла»

В рамках 16-го тура чемпионата Англии лондонскому «Челси» предстоит поединок против «Ньюкасла», занимающего место в топ-3. Об этом матче высказался главный тренер «пенсионеров» Грэм Поттер.

«Ньюкасл» потрясающе выступает в текущем сезоне АПЛ. Тренерский штаб во главе с Хау проделал отличную работу. В этой встрече «Челси» должен сделать шаг вперед. Если у нас все получится, мы добьемся положительного результата», - передает слова тренера Chronicle Live.

Поединок состоится в Ньюкасле в субботу, 12 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева занимают третье место, а гости находятся на седьмой строчке.