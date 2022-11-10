Поттер: «Мне очень понравилась игра Холла»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал игру молодого воспитанника Льюиса Холла в матче Кубка лиги с «Манчестер Сити». Напомним, «пенсионеры» вчера проиграли «горожанам» 0:2 и вылетели из турнира.

«Мне очень понравилась игра Холла. Он не боялся брать на себя ответственность. Льис отлично атаковал. Возможно, будь это другой день, ему удалось бы забить пару голов», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Холл вчера дебютировал за основную команду «Челси». В заявке на матч с «Манчестер Сити» также находился молодой Омари Хатчинсон, который недавно перешёл в стан «пенсионеров» из лондонского «Арсенала».