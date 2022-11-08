Романо: «Челси» не планирует продавать Брою»

Итальянский журналист Фабрицио Романо заявил, что лондонский «Челси» не планирует продавать своего нападающего Армандо Брою. Напомним, футболист в начале сентября продлил контракт с «пенсионерами» до 2027 года.

«У «Челси» долгосрочные планы на Брою, иначе клуб не стал бы подписывать с ним долгосрочный контракт. Армандо является частью проекта», – заявил Романо.

В нынешнем сезоне Броя забил всего один гол за «Челси» во всех турнирах. В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за «Саутгемптон», в составе которого забил 6 голов в предыдущем розыгрыше Премьер-лиги.

Ранее сообщалось об интересе к Брое со стороны «Милана».