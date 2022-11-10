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«Ньюкасл» вернулся к кандидатуре Фекира, оценённого в 50 млн евро

10 Ноября 2022 • 22:09 Комментировать
Валенсия
0:0
Бетис
1 2.17 X 3.25 2 3.60
1-й тайм

Английский «Ньюкасл» может вновь попробовать приобрести полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира.

Именно «Ньюкасл» считался фаворитом в борьбе за подписание француза минувшим летом, но сделка так и не состоялась. По слухам, тогда стоимость перехода могла составить порядка 45 млн евро. Как сообщает Mundo Deportivo, в январе «сороки», вероятно, снова попытаются переманить в свои ряды 29-летнего атакующего хавбека, за которого «Бетис» запрашивает около 50 млн евро.

Набиль Фекир провёл 11 матчей за «Бетис» в текущем сезоне, став автором трёх забитых мячей и двух результативных передач во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Бетис Набиль Фекир Трансферы футбола - зима 2023
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