«Ньюкасл» вернулся к кандидатуре Фекира, оценённого в 50 млн евро

Английский «Ньюкасл» может вновь попробовать приобрести полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира.

Именно «Ньюкасл» считался фаворитом в борьбе за подписание француза минувшим летом, но сделка так и не состоялась. По слухам, тогда стоимость перехода могла составить порядка 45 млн евро. Как сообщает Mundo Deportivo, в январе «сороки», вероятно, снова попытаются переманить в свои ряды 29-летнего атакующего хавбека, за которого «Бетис» запрашивает около 50 млн евро.

Набиль Фекир провёл 11 матчей за «Бетис» в текущем сезоне, став автором трёх забитых мячей и двух результативных передач во всех турнирах.