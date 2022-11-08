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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Директор «Челси» Барнард: «В феврале мы можем быть совершенно другой командой»

08 Ноября 2022 • 11:12 Комментировать
Боруссия М
...
Боруссия Д
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11.11 22:30

Директор лондонского «Челси» Давид Барнард прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги чемпионов, по результатам которой «пенсионерам» в ⅛ финала предстоит сыграть с дортмундской «Боруссией».

«До февраля ещё далеко. Нам предстоит пройти через чемпинат мира и трансферное окно. Наша сегодняшняя и февральская версия могут быть совершенно разными командами», – сказал Барнард после жеребьёвки.

Напомним, ранее за дортмундскую «Боруссию» выступали нынешние футболисты «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг и Кристиан Пулишич. В составе «шмелей» также есть Торган Азар, который ранее числился в стане «пенсионеров».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Давид Барнард
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