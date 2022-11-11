Чалоба: «Холл прекрасно себя показал в матче с «Манчестер Сити»

Защитник «Челси» Трево Чалоба поделился впечатлениями от игры полузащитника Льюиса Холла в матче с «Манчестер Сити» в Кубке лиги. Напомним, молодой воспитанник «пенсионеров» создал несколько моментов и мог даже забить гол, но голкипер «горожан» Штефан Ортега отразил опасный удар англичанина в первом тайме.

«Мы говорим об очень классном футболисте, который зарекомендовал себя на тренировках как отличный спринтер. В матче с «Манчестер Сити» он прекрасно себя показал», – заявил Чалоба в интервью после игры.

Напомним, что «Челси» проиграл «Манчестер Сити» в среду вечером и вылетел из Кубка лиги на первой же стадии. В прошлом розыгрыше турнира команда играла в финале, где уступила «Ливерпулю» в серии пенальти.