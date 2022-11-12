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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» продлил чёрную серию «Челси» и закрепился на третьем месте

12 Ноября 2022 • 22:30 Комментировать (1)
Ньюкасл
1:0
Челси
окончен

В 15-м туре Премьер-лиги «Ньюкасл» играл против «Челси» и даже мог считаться фаворитом, ведь после четырех побед подряд шел на третьем месте, а соперник не побеждал столько же, к тому же в последних двух встречах уступал.

Поединок получился боевым с небольшим количеством опасных моментов. В середине второго тайма Ник Поуп предотвратил гол после удара с разворота от Конора Галахера, а в ответном выпаде «Ньюкасл» забил. Мигель Альмирон подобрал мяч на правой кромки поля и сыграл к линии штрафной на Джо Уиллока, который в касание поразил дальний верхний угол ворот противника.

1:0, «Ньюкасл» в двух очках от «Манчестер Сити» и в четырех - от «Арсенала». «Челси» лишь восьмой.

Протокол игры  
Ньюкасл1:0Челси
(1:0) Уиллок Джо67'  
Поуп Ник  90'Триппьер Киран  56'Шёр ФабианБотман Свен 87' (Таргетт Мэтт ( 87') Бёрн ДэнЛонгстафф ШонГимараэс БруноУиллок Джо 85' (Мёрфи Джейкоб ( 85') Альмирон МигельВуд Крис 76' (Уилсон Каллум ( 76') Жоэлинтон
Запасные: Сен-Максимен АлланШелви ДжонджоЛасcеллс ДжамалАндерсон ЭллиотДарлоу КарлМанкильо Хави
Менди ЭдуарАспиликуэта Сесар 46' (Пулишич Кристиан ( 46') Чалоба ТревоКулибали Калиду  89'Лофтус-Чик Рубен 7' (Силва Тьяго ( 7') Холл Льюис 73' (Зиеш Хаким ( 73') Жоржиньо II  30'Ковачич МатеоГаллахер КонорМаунт Мэйсон 73' (Хаверц Кай ( 73') Броя Армандо 73' (Кукурелья Марк ( 73')
Запасные: Беттинелли МаркусОбамеянг Пьер-ЭмерикЗакария ДенисХатчинсон Омари
12 ноября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
12 Ноября 2022 в 22:37
Да уж. Ньюкасл как-то уж слишком быстро ворвался в топ-4 (интересно, до конца чемпионата или нет), а Челси как-то уж слишком быстро начал валиться.
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