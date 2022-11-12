«Ньюкасл» продлил чёрную серию «Челси» и закрепился на третьем месте

В 15-м туре Премьер-лиги «Ньюкасл» играл против «Челси» и даже мог считаться фаворитом, ведь после четырех побед подряд шел на третьем месте, а соперник не побеждал столько же, к тому же в последних двух встречах уступал.

Поединок получился боевым с небольшим количеством опасных моментов. В середине второго тайма Ник Поуп предотвратил гол после удара с разворота от Конора Галахера, а в ответном выпаде «Ньюкасл» забил. Мигель Альмирон подобрал мяч на правой кромки поля и сыграл к линии штрафной на Джо Уиллока, который в касание поразил дальний верхний угол ворот противника.

1:0, «Ньюкасл» в двух очках от «Манчестер Сити» и в четырех - от «Арсенала». «Челси» лишь восьмой.