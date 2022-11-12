«Ньюкасл» продлил чёрную серию «Челси» и закрепился на третьем месте

В 15-м туре Премьер-лиги «Ньюкасл» играл против «Челси» и даже мог считаться фаворитом, ведь после четырех побед подряд шел на третьем месте, а соперник не побеждал столько же, к тому же в последних двух встречах уступал.
Поединок получился боевым с небольшим количеством опасных моментов. В середине второго тайма Ник Поуп предотвратил гол после удара с разворота от Конора Галахера, а в ответном выпаде «Ньюкасл» забил. Мигель Альмирон подобрал мяч на правой кромки поля и сыграл к линии штрафной на Джо Уиллока, который в касание поразил дальний верхний угол ворот противника.
1:0, «Ньюкасл» в двух очках от «Манчестер Сити» и в четырех - от «Арсенала». «Челси» лишь восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Уиллок Джо67'
Поуп Ник• 90'Триппьер Киран• 56'Шёр Фабиан•Ботман Свен87' (Таргетт Мэтт (87') •Бёрн Дэн•Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно•Уиллок Джо85' (Мёрфи Джейкоб (85') •Альмирон Мигель•Вуд Крис76' (Уилсон Каллум (76') •Жоэлинтон
Менди Эдуар•Аспиликуэта Сесар46' (Пулишич Кристиан (46') •Чалоба Трево•Кулибали Калиду• 89'Лофтус-Чик Рубен7' (Силва Тьяго (7') •Холл Льюис73' (Зиеш Хаким (73') •Жоржиньо II• 30'Ковачич Матео•Галлахер Конор•Маунт Мэйсон73' (Хаверц Кай (73') •Броя Армандо73' (Кукурелья Марк (73')
12 ноября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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