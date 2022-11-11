Троссар: «Челси» ещё не связывался ни со мной, ни с «Брайтоном»

Полузащитник «Брайтона» Леандро Троссар в очередной раз высказался касательно своего возможного перехода в лондонский «Челси». Напомним, в конце сезона футболист может стать свободным агентом, но ранее ходили слухи, что «пенсионеры» попытаются провернуть трансфер в январе.

«На данный момент «Челси» ещё не связывался ни со мной, ни с «Брайтоном». Я сейчас сконцентрирован на том, чтобы хорошо провести последние матчи и отправиться на чемпионат мира в Катаре с хорошим настроением», – цитирует Троссара HLN.BE.

Напомним, что Троссар в новом сезоне отметился 7 забитыми голами за «Брайтон» в чемпионате Англии.