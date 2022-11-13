Кулибали: «Челси» находится не на своём месте в турнирной таблице»

Защитник «Челси» Калиду Кулибали высказался о поражении от «Ньюкасла» (0:1) в матче 16-го тура АПЛ. Напомним, что эта неудача опустила «синих» на восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии. Сейчас в активе команды Грэма Поттера 21 набранное очко после 14 игр.

Сенегалец выразил разочарование итоговым результатом, отметив, что лондонцы рассчитывали набрать три очка в прошедшей встрече.

«В настоящий момент «Челси» находится не на своём месте, но обвинять в этом можно лишь нас. Мы должны посмотреть друг другу в глаза и продолжить работу», — приводит слова Кулибали Canal Plus.

Свой следующий матч «Челси» проведёт 27 декабря против «Борнмута». Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени.