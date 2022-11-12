Виейра: «Думаю, иногда СМИ проявляют неуважение к Магуайру»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра прокомментировал критику в адрес защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, который получил вызов в сборную Англии вопреки тому, что потерял место в основном составе «красных дьяволов».

«Думаю, иногда СМИ проявляют неуважение к Магуайру и другим игрокам, которые получили вызов в национальную сборную», – заявил Виейра на пресс-конференции.

Напомним, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает Магуайра незаменимым игроком основного состава. Гарри был одним из лучших в составе «трёх львов» на чемпионате мира 2018 года и Евро-2020.