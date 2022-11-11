Чуамени: «Как я могу оградить себя от критики, если люди критикуют даже такую легенду, как Роналду?»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Чуамени высказался насчёт критики болельщиков в адрес нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который в нынешнем сезоне потерял место в основном составе под руководством главного тренера Эрика тен Хага.

«Как я могу оградить себя от критики, если люди критикуют даже такую легенду, как Криштиану Роналду? Это просто невозможно», – цитирует Чуамени французское издание L’ Equipe.

Чуамени на днях получил вызов в сборную Франции на чемпионат мира в Катаре. Этим летом полузащитник перебрался в мадридский «Реал» из «Монако» за 80 миллионов евро.