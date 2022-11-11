Хау – лучший тренер октября в АПЛ

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау был признан лучшим тренером октября в Английской премьер-лиге. Напомним, совсем недавно «сороки» поднялись на третье место в чемпионате, обойдя лондонский «Тоттенхэм».

В октябре «Ньюкасл» добыл 5 побед в Премьер-лиге и однажды сыграл вничью на выезде с «Манчестер Юнайтед». Ранее награду лучшему футболисту октября в чемпионате Англии забрал нападающий Мигель Альмирон, который забил за «сорок» уже 8 голов в нынешнем сезоне АПЛ – это всего на один меньше того, что игрок забил в АПЛ начиная с кампании 2019/19.

Завтра «Ньюкасл» встретится в рамках Английской премьер-лиги с лондонским «Челси».