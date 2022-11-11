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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хау – лучший тренер октября в АПЛ

11 Ноября 2022 • 15:45 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
1 2.30 X 3.45 2 3.05
12.11 20:30

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау был признан лучшим тренером октября в Английской премьер-лиге. Напомним, совсем недавно «сороки» поднялись на третье место в чемпионате, обойдя лондонский «Тоттенхэм».

В октябре «Ньюкасл» добыл 5 побед в Премьер-лиге и однажды сыграл вничью на выезде с «Манчестер Юнайтед». Ранее награду лучшему футболисту октября в чемпионате Англии забрал нападающий Мигель Альмирон, который забил за «сорок» уже 8 голов в нынешнем сезоне АПЛ – это всего на один меньше того, что игрок забил в АПЛ начиная с кампании 2019/19.

Завтра «Ньюкасл» встретится в рамках Английской премьер-лиги с лондонским «Челси».

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Ньюкасл Эдди Хау
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НЬЮКАСЛ ЧЕЛСИ
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