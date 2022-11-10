Тухель: «Мне не нужно было объяснять Силве, как правильно защищаться»

Бывший тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал о своих взаимоотношениях с центральным защитником Тьяго Силвой, который посвятил немцу целую речь в социальных сетях после его увольнения в начале сентября.

«Это хорошо, что я получаю обратную связь от лучших игроков. В случае с Силвой, мне не нужно было объяснять ему, как правильно защищаться, ведь он сам прекрасно это умел. Он просто говорил мне, где и как ему удобно играть, а я давал ему всё необходимое», – цитирует Тухеля Ayurvedic Healing.

Напомним, Силва работал с Тухелем также во времени игры за «ПСЖ». Немецкий специалист возглавлял парижан с 2018 по 2020 год.