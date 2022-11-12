Холл и Хатчинсон отправились с «Челси» на матч с «Ньюкаслом»

Молодые футболисты лондонского «Челси» Льюис Холл и Омари Хатчинсон отправились с командой на выездной матч против «Ньюкасла», который состоится сегодня в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что Холл вышел в основном составе «Челси» в последнем матче в Кубке лиги против «Манчестер Сити», который закончился поражением 0:2 на выезде. Омари Хатчинсон остался неиспользованной заменой.

Хатчинсон перешёл в «Челси» этим летом на правах свободного агента из лондонского «Арсенала». Омари считался одним из самых талантливых выпускников академии «канониров». Поттер остался под впечатлением от игры футболиста на тренировках.