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Холл и Хатчинсон отправились с «Челси» на матч с «Ньюкаслом»

12 Ноября 2022 • 12:55 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
1 2.30 X 3.45 2 3.15
Через 7 ч. 22 мин.

Молодые футболисты лондонского «Челси» Льюис Холл и Омари Хатчинсон отправились с командой на выездной матч против «Ньюкасла», который состоится сегодня в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что Холл вышел в основном составе «Челси» в последнем матче в Кубке лиги против «Манчестер Сити», который закончился поражением 0:2 на выезде. Омари Хатчинсон остался неиспользованной заменой.

Хатчинсон перешёл в «Челси» этим летом на правах свободного агента из лондонского «Арсенала». Омари считался одним из самых талантливых выпускников академии «канониров». Поттер остался под впечатлением от игры футболиста на тренировках.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Омари Хатчинсон Льюис Холл
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НЬЮКАСЛ ЧЕЛСИ
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