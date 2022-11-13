Хау рассказал, за счёт чего «Ньюкаслу» удалось победить «Челси»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в матче 16-го тура АПЛ.

Специалист похвалил своих подопечных за хорошее выступление, особенно выделив игру вратаря «сорок» Ника Поупа.

«Очень хорошая игра между двумя классными командами. Ник Поуп не слишком часто вступал в игру, но одним сейвом он спас нас», — заявил Хау после игры.

Эта победа позволила «Ньюкаслу» набрать 30 очков и взобраться на третью строчку турнирной таблицы чемпионата Англии. Свой следующий матч «сороки» проведут 26 декабря против «Лестера». Начало — в 18:00 по московскому времени.