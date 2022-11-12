Поттер: «Надеюсь, чемпионат мира поможет Стерлингу вернуться к лучшей форме»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер надеется, что полузащитник Рахим Стерлинг сможет вернуться к лучшей форме после выступлений на чемпионате мира в составе сборной Англии.

«Надеюсь, чемпионат мира поможет Стерлингу вернуться к лучшей форме. В карьере каждого топ-игрока происходят подобные ситуации. Но я думаю, что Рахиму ещё будет что сказать», – заявил Поттер на пресс-конференции перед игрой с «Ньюкаслом».

В нынешнем сезоне Стерлинг записал на свой счёт три гола и одну результативную передачу в чемпионате Англии. Этих цифр полузащитник достиг ещё к началу сентября, когда «Челси» возглавлял Томас Тухель.