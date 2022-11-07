Чалоба: «После поражения Поттер призвал нас собраться»

Защитник «Челси» Трево Чалоба рассказал о том, какие слова для своих подопечных подобрал главный тренер «пенсионеров» Грэм Поттер после поражения от «Арсенала» на «Стэмфорд Бридж» со счётом 0:1.

«После поражения менеджер сказал нам в раздевалке, что мы должны собраться и не останавливаться на достигнутом», – заявил Чалоба в интервью после матча.

«Арсенал» благодаря вчерашней победе вернул себе лидерство в Английской премьер-лиге. «Челси» располагается на седьмом месте в турнирной таблице с двумя поражениями подряд в чемпионате.

Поттер возглавил «Челси» в начале сентября, заменив на своём посту Томаса Тухеля.