​Игрока «Ньюкасла» признали лучшим в АПЛ в октябре

Английская премьер-лига назвала лучшего футболиста по итогам октября. Им стал атакующий полузащитник «Ньюкасла» Микель Альмирон.

В прошлом месяце Альмирон принял участие в шести матчах чемпионата Англии. В них парагваец записал на свой счёт шесть голов.

На текущий момент «Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. От лидирующего «Арсенала» команда Эдди Хау отстаёт на семь зачётных баллов.

Последний матч чемпионата Англии перед чемпионатом мира «Ньюкасл» проведёт в субботу, 12 ноября. Команда будет играть против лондонского «Челси» на своём поле.