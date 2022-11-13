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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» доверяет Поттеру и планирует провести активную трансферную кампанию

13 Ноября 2022 • 23:07 Комментировать
Ньюкасл
1:0
Челси
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Руководство «Челси» не сомневается в способности Грэма Поттера добиться поставленных целей в долгосрочной перспективе.

Лондонцы набрали всего два очка в последних пяти матчах Премьер-лиги, а также вылетели из Кубка английской лиги на стадии 1/16 финала, уступив «Манчестер Сити». Несмотря на ощутимый спад, в клубе полностью уверены в тренере и считают, что его идеи подходят проекту и обязательно принесут успех в будущем, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В январское трансферное окно боссы «синих» планируют усилить состав, и одна из главных целей на рынке – новый центральный защитник.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер
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