«Челси» доверяет Поттеру и планирует провести активную трансферную кампанию

Руководство «Челси» не сомневается в способности Грэма Поттера добиться поставленных целей в долгосрочной перспективе.

Лондонцы набрали всего два очка в последних пяти матчах Премьер-лиги, а также вылетели из Кубка английской лиги на стадии 1/16 финала, уступив «Манчестер Сити». Несмотря на ощутимый спад, в клубе полностью уверены в тренере и считают, что его идеи подходят проекту и обязательно принесут успех в будущем, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В январское трансферное окно боссы «синих» планируют усилить состав, и одна из главных целей на рынке – новый центральный защитник.