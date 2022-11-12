Силва уговаривает Эндрика перейти в «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва во всю уговаривает 16-летнего таланта из «Палмейраса» Эндрика пополнить ряды его команды. Об этом сообщает издание Diario AS.

Ранее ходили слухи, что представители «Челси» приняли семью Эндрика на тренировочной базе в Кобхэме и провели переговоры относительно потенциального трансфера. Напомним, что с учётом бонусов, сумма отступных в контракте бразильца с «Палмейрас» может дойти до 40 миллионов евро.

Если верить источнику, футболист ещё не принял окончательное решение относительно своего будущего. Мадридский «Реал» одержим идеей пригласить Эндрика, но игрок вполне может подписать контракт с другим клубом.