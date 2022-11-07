Поттер высказался об усталости Маунта

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказал своё мнение насчёт выступлений полузащитника Мэйсона Маунта во вчерашнем дерби с «Арсеналом». Один из журналистов на пресс-конференции выразил мнение, что англичанин смотрелся усталым в игре с «канонирами».

«Мы принимали решение с точки зрения того, что видели на тренировках. Маунт любит принимать участие в подобного рода играх. Конечно, после матча ты можешь подумать и прийти к другому выводу», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Напомним, «Челси» вчера проиграл «Арсеналу» у себя дома со счётом 0:1. «Пенсионеры» третий сезон подряд проигрывают «канонирам» на домашнем стадионе.