«Челси» зимой может сделать «Интеру» предложение по трансферу Дюмфриса

«Челси» продолжает следить за защитником «Интера» Дензелом Дюмфрисом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, учитывая травму игрока «синих» Риса Джеймса, который выступает на позиции нидерландца, лондонский клуб может уже зимой сделать предложение «Интеру» о трансфере. «Нерадзурри» оценивают своего футболиста в 30 и более миллионов евро.

Действующий контракт Дюмфриса с «Интером» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе своей команды 19 матчей, отметившись в них двумя голами и тремя результативными передачами.