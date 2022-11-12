Тьяго Силва признался, что боялся получить травму перед чемпионатом мира

Защитник «Челси» и сборной Бразилии Тьяго Силва рассказал о том, боялся ли он получить травму в преддверии чемпионата мира.

38-летний футболист признался, что все игроки опасаются получить повреждение и пропустить мундиаль. Однако Силва всегда верит в лучшее.

«Мы думаем об этом, потому что в каждом нашем матче травмируется какой-то игрок. Тем не менее, как бы мы ни нервничали, я думаю, что всё в руках Божьих. Мы верим, что всё будет хорошо», — приводит слова Силвы TNT Sports BR.

В нынешнем сезоне Силва провёл в составе «Челси» 16 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.

Напомним, что чемпионат мира состоится в период с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Соперниками сборной Бразилии по групповому этапу турнира станут национальные команды Сербии, Швейцарии и Камеруна.