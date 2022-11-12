Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тьяго Силва признался, что боялся получить травму перед чемпионатом мира

12 Ноября 2022 • 13:45 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
1 2.30 X 3.45 2 3.15
Через 5 ч. 53 мин.

Защитник «Челси» и сборной Бразилии Тьяго Силва рассказал о том, боялся ли он получить травму в преддверии чемпионата мира.

38-летний футболист признался, что все игроки опасаются получить повреждение и пропустить мундиаль. Однако Силва всегда верит в лучшее.

«Мы думаем об этом, потому что в каждом нашем матче травмируется какой-то игрок. Тем не менее, как бы мы ни нервничали, я думаю, что всё в руках Божьих. Мы верим, что всё будет хорошо», — приводит слова Силвы TNT Sports BR.

В нынешнем сезоне Силва провёл в составе «Челси» 16 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.

Напомним, что чемпионат мира состоится в период с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Соперниками сборной Бразилии по групповому этапу турнира станут национальные команды Сербии, Швейцарии и Камеруна.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Бразилии Тьяго Силва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.11.22 в 15:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Брентфорд Брентфорд
1.17 8.40 15.00
Видео
12.11.22 в 18:00
Борнмут Борнмут
Эвертон Эвертон
2.75 3.25 2.70
Видео
12.11.22 в 18:00
Ливерпуль Ливерпуль
Саутгемптон Саутгемптон
1.29 6.40 9.40
Видео
12.11.22 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
3.15 3.40 2.34
Видео
12.11.22 в 18:00
Вест Хэм Вест Хэм
Лестер Лестер
1.97 3.60 3.95
Видео
12.11.22 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Лидс Лидс
1.53 4.60 6.00
Видео
12.11.22 в 20:30
Ньюкасл Ньюкасл
Челси Челси
2.55 3.50 2.75
Видео
12.11.22 в 22:45
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Арсенал Арсенал
6.00 4.40 1.54
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Ноября
14:33 · Англия. Премьер-лига
Виейра: «Думаю, иногда СМИ проявляют неуважение к Магуайру»
14:28 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Люди видят в футболистах роботов, но мы испытываем боль и разочарование, когда играем плохо»
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Брентфорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
13:45 · Англия. Премьер-лига
Ветеран «Манчестер Юнайтед»: «Санчо - худший трансфер в истории клуба»
13:45 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва признался, что боялся получить травму перед чемпионатом мира
13:24 · Англия. Премьер-лига
Холанн может не сыграть с «Брентфордом»
13:12 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал сильные стороны Марсьяля
12:59 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Надеюсь, чемпионат мира поможет Стерлингу вернуться к лучшей форме»
12:55 · Англия. Премьер-лига
Холл и Хатчинсон отправились с «Челси» на матч с «Ньюкаслом»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Уайт заслужил поездку на ЧМ-2022»
11:46 · Англия. Премьер-лига
Силва уговаривает Эндрика перейти в «Челси»
10:53 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет убрать двух игроков из «МЮ»
10:47 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о составе «Манчестер Сити» на матч с «Брентфордом»
10:41 · Англия. Чемпионшип
Компани - лучший тренер октября в Чемпионшипе
10:35 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» предложил контракт Бьелсе
Все новости
Рекомендуем