Чалоба: «Очень расстроены поражением от «Арсенала»

Защитник «Челси» Трево Чалоба прокомментировал результат вчерашнего лондонского дерби с «Арсеналом». Напомним, «пенсионеры» уступили лидерам чемпионата у себя дома со счётом 0:1.

«Мы очень расстроены поражением от «Арсенала». Особенно, если учитывать то, что в середине недели мы вернулись на путь побед в матче Лиги чемпионов», – сказал Чалоба после игры.

У «Челси» теперь два поражения подряд в Английской премьер-лиге. В следующем туре команда встретится на выезде с «Ньюкаслом», который вчера поднялся на третью строчку в турнирной таблице. Сейчас у команды Эдди Хау 4 победы подряд в чемпионате.