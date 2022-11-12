Поттер рассказал, почему Стерлинг не попал в заявку на матч против «Ньюкасла»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер объяснил отсутствие в составе Рахима Стерлинга.

Сегодня в 20:30 по московскому времени лондонцы сыграют на выезде против «Ньюкасла» в рамках 16-го тура Премьер-лиги. В заявку «синих» не попал Рахим Стерлинг, что, по словам наставника, связано с проблемами вингера со здоровьем: «Вчера Рахим почувствовал недомогание, поэтому был вынужден пропустить тренировку. Ничего серьёзного, но сегодня он не смог приехать с нами на матч», – приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».

Рахим Стерлинг провёл 19 матчей в нынешнем сезоне, записав себе в актив пять забитых мячей и две результативные передачи.