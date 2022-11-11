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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Саутгейт объяснил, почему не взял Джеймса на чемпионат мира

11 Ноября 2022 • 11:39 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
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12.11 20:30

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил решение не брать защитника «Челси» Риса Джеймса на чемпионат мира в Катаре. Напомним, футболист мог восстановиться после травмы колена к более поздней стадии турнира.

«Мне пришлось сделать очень тяжёлый звонок Рису. К сожалению, он смог бы восстановиться к более поздней стадии турнира. Играть условно в четвертьфинале без почти двух месяцев игровой практики – слишком требовательно», – сказал Саутгейт на пресс-конференции.

Напомним, Джеймс получил травму колена в матче Лиги чемпионов против «Милана», который состоялся на «Сан-Сиро» в рамках четвёртого тура группового этапа.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Англии Гарет Саутгейт Рис Джеймс
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НЬЮКАСЛ ЧЕЛСИ
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