Саутгейт объяснил, почему не взял Джеймса на чемпионат мира

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил решение не брать защитника «Челси» Риса Джеймса на чемпионат мира в Катаре. Напомним, футболист мог восстановиться после травмы колена к более поздней стадии турнира.

«Мне пришлось сделать очень тяжёлый звонок Рису. К сожалению, он смог бы восстановиться к более поздней стадии турнира. Играть условно в четвертьфинале без почти двух месяцев игровой практики – слишком требовательно», – сказал Саутгейт на пресс-конференции.

Напомним, Джеймс получил травму колена в матче Лиги чемпионов против «Милана», который состоялся на «Сан-Сиро» в рамках четвёртого тура группового этапа.