Марш: «Вивелл нашёл очень много талантов в последние годы»

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш прокомментировал назначение Кристофера Вивелла на пост технического директора «Челси». Напомним, оба специалиста ранее работали в немецком «РБ Лейпциге».

«Он очень хорош в поиске талантов. В последние годы Кристофер нашёл очень много талантливых футболистов, это его хлеб и масло. Я очень рад за него и могу пожелать только всего наилучшего», – сказал Марш на пресс-конференции.

О назначении Вивелла в «Челси» уже объявили официально. «Пенсионерам» осталось пригласить спортивного директора, чтобы окончательно сформировать новую структуру руководства.