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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» поспорит с английским топ-клубом за трансфер молодого таланта из «Лиона»

19 Ноября 2022 • 15:12 Комментировать
Челси
...
Борнмут
1 1.30 X 5.40 2 10.00
27.12 20:30

Мадридский «Реал» готов составить конкуренцию лондонскому «Челси» в борьбе за 19-летнего правого защитника «Лиона» Мало Гюсто. По информации от Tuttomercato, «королевский клуб» проявляет предметный интерес к молодому футболисту.

Напомним, «Челси» ранее рассматривал кандидатуру Гюсто в качестве альтернативы Рису Джеймсу, который в последнее время очень часто страдает от травм. В зимнее трансферное окно «пенсионеры» могут обратиться к «Лиону» за услугами Мало.

В нынешнем сезоне Гюсто провёл 14 матчей в чемпионате Франции, где успел отметиться одной результативной передачей. В прошлой кампании футболист отдал 4 ассиста в 30 матчах Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лион Челси Мало Гюсто
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ЧЕЛСИ БОРНМУТ
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