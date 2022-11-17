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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Терри обратился к Кэхиллу

17 Ноября 2022 • 10:28 Комментировать
Челси
...
Борнмут
1 1.30 X 5.40 2 10.00
27.12 20:30

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри прокомментировал информацию о том, что его экс-одноклубник Гари Кэхилл объявил о завершении игровой карьеры.

«Гари Кэхилл, поздравляю тебя с невероятной карьерой, приятель. Было очень приятно играть рядом с тобой и делить с тобой раздевалку», — заявил Терри.

Напомним, Кэхилл выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год. В составе лондонской команды защитник дважды выигрывал чемпионат Англии, а также становился победителем Лиги чемпионов. Последним клубом в карьере 36-летнего футболиста стал «Борнмут», за который он провёл в минувшем сезоне 22 матча, отметившись в них одной результативной передачей. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Джон Терри Гари Кэхилл
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ЧЕЛСИ БОРНМУТ
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